В Бельгии осудили более 100 человек по делу о наркоторговле

Во время судебного процесса по делу о наркоторговле в Бельгии суд во вторник, 29 октября, вынес обвинительные приговоры более ста фигурантам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В бельгийской полиции заявили, что во время "масштабного судебного процесса в отношении наркоторговли в Брюсселе" приговоры в целом получили 119 человек – от 14 месяцев до 17 лет заключения.

Самый большой приговор получил алжирец по имени Абдельвахаб Герни, другой ключевой фигурант Эридан Муньос-Герреро был приговорен к 14 годам лишения свободы.

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"Это знаменует собой настоящий поворотный момент в борьбе с организованной преступностью и преступностью, связанной с наркотиками", – прокомментировала министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.

Приговоры стали результатом совместной операции правоохранителей США, Австралии и европейских стран в 2021 году, в результате которой был заблокирован сервис зашифрованных сообщений Sky ECC, который широко использовался наркоторговцами.

Бельгия является крупнейшим европейским центром нелегальной наркоторговли. Причастные к ней криминальные группировки обвиняют в росте количества уличных перестрелок в Брюсселе.