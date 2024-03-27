Прем’єр Бельгії – проти легалізації наркотиків на тлі сплеску насильства між наркоторговцями

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що виступає проти легалізації наркотиків у будь-якій формі як одного зі шляхів протидії наркоторгівлі через бельгійські порти.

Про це він сказав після засідання Ради національної безпеки Бельгії, відповідаючи на запитання Politico, пише "Європейська правда".

Засідання безпекового органу відбулось на тлі зростання в Бельгії числа випадків стрілянини між бандами, що займаються нароторгівлею. Учасники засідання ухвалили рішення про посилення роботи служб безпеки.

"Люди, які думають, що випадкове вживання наркотиків є лише індивідуальною справою, що воно не має впливу на суспільство, помиляються", – заявив Де Кроо.

Бельгійський прем’єр також пообіцяв збільшити кількість поліцейських і митних агентів для протидії наркоторгівлі, а також краще орієнтуватися на споживачів і дилерів у маргінальних районах Брюсселя.

"Вживання наркотиків – це злочин", – підкреслив він.

В останні роки ЄС став "світовою столицею" вживання кокаїну, пише Politico, оскільки рекордні обсяги виробництва в Південній Америці збіглися з шаленим попитом на континенті.

Бельгійське портове місто Антверпен навіть вважається "кокаїновими воротами" Європи через великі обсяги постачання цього наркотика. Бельгійська митниця вилучила 116 тонн кокаїну в порту Антверпена в 2023 році, встановивши рекорд другий рік поспіль.

Це призвело до сплеску кримінального насильства між бандами, які конкурують за доступ до порту та місць збуту в таких містах, як Брюссель. Влада намагається вирішити проблему посиленням портової безпеки або виступаючи за більш жорстке законодавство щодо наркотиків.