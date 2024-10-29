Глава МЗС Польщі побавився з ідеєю балотування в президенти

Змінено 22:45. Виправлена помилка в шостому абзаці стосовно попередньої посади Сікорського.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не спростував свого бажання брати участь у виборах президента у 2025 році, але підкреслив, що рішення ухвалюватиме його партія "Громадянська позиція".

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сікорського наводить портал Onet.

На запитання, чи хотів би він балотуватися на президентських виборах, Сікорський відповів: "Я читав про це в засобах масової інформації, тому так".

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Говорячи про власні президентські амбіції, глава МЗС Польщі підкреслив, що висуванця від "Громадянської платформи" на виборах буде визначати партія. Та водночас він сказав, що в разі висунення своєї кандидатури не боятиметься зіткнення з кандидатом від колишньої партії влади – "Права і справедливості".

"Можливий кандидат від "ПіС", тобто Пшемислав Чарнек, є таким собі еталоном інтелектуала-пісиста, тому він може бути привабливим для цього електорату. Я можу собі уявити дуель між Сікорським і Чарнеком", – припустив Сікорський.

"Але я також можу собі уявити дуель з міністром Блащаком (колишній глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак. – Ред.). Як міністр оборони проти міністра оборони", – додав він, нагадуючи про свою роботу на цій посаді у 2005-2007 роках.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що кандидат у президенти від "Громадянської коаліції" буде оголошений 7 грудня в Сілезії.

Рафал Тшасковський – мер Варшави – вважається вірогідним кандидатом від "Громадянської коаліції". У нього можуть бути кращі результати на президентських виборах, ніж у глави МЗС Радослава Сікорського.

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