Глава МИД Польши позабавился с идеей баллотирования в президенты

Изменено 22:45. Исправлена ошибка в шестом абзаце относительно предыдущей должности Сикорского.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не опроверг своего желания участвовать в выборах президента в 2025 году, но подчеркнул, что решение будет принимать его партия "Гражданская позиция".

Как сообщает "Европейская правда", слова Сикорского приводит портал Onet.

На вопрос, хотел бы он баллотироваться на президентских выборах, Сикорский ответил: "Я читал об этом в средствах массовой информации, поэтому да".

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Говоря о собственных президентских амбициях, глава МИД Польши подчеркнул, что выдвиженца от "Гражданской платформы" на выборах будет определять партия. Но в то же время он сказал, что в случае выдвижения своей кандидатуры не будет бояться столкновения с кандидатом от бывшей партии власти – "Права и справедливости".

"Возможный кандидат от "ПиС", то есть Пшемыслав Чарнек, является неким эталоном интеллектуала-писателя, поэтому он может быть привлекательным для этого электората. Я могу себе представить дуэль между Сикорским и Чарнеком", – предположил Сикорский.

"Но я также могу себе представить дуэль с министром Блащаком (бывший глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. – Ред.). Как министр обороны против министра обороны", – добавил он, напоминая о своей работе на этой должности в 2005-2007 годах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" будет объявлен 7 декабря в Силезии.

Рафал Тшасковский – мэр Варшавы – считается вероятным кандидатом от "Гражданской коалиции". У него могут быть лучшие результаты на президентских выборах, чем у главы МИД Радослава Сикорского.

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