В Нидерландах провели обыск в офисе изобретателя "капсулы самоубийств"

В Нидерландах по запросу Швейцарии провели обыск в офисе изобретателя "капсулы самоубийств" Sarco после первого случая ее использования.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В понедельник нидерландская полиция в Гарлеме пришла с обыском в офис Филипа Нитшке – изобретателя так называемой "капсулы самоубийств", которую недавно впервые использовали в Швейцарии – и организации Exit International, продвигающей право на добровольное завершение жизни.

Во время обыска изъяли компьютеры и нефункционирующий прототип капсулы.

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Перед этим в Швейцарии задержали нескольких человек после первого случая использования капсулы. Впоследствии стало известно, что в ней завершила жизнь 64-летняя американка.

Нитшке – врач из Австралии, проживающий в Нидерландах. Он выбрал Швейцарию страной расположения изобретения, поскольку там законодательство позволяет ассистированный суицид при определенных условиях. Однако в итоге прокуратура предупредила изобретателей об угрозе уголовного преследования в случае использования капсулы.

Пока неизвестно, поступал ли запрос на экстрадицию самого Нитшке или его жены Фионы Стюарт – юриста и руководительницы швейцарской организации The Last Resort, которая продвигает право на суицид и организовала доступ к капсуле для женщины из США.

Напомним, в 2021 году Испания разрешила эвтаназию и ассистированный суицид для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями, а в 2023 году это сделала Португалия.