Французская военная пострадала в ДТП под польским городом Познань

Пять автомобилей столкнулись утром в польском селе Серослав возле Познани, в результате чего пострадала французская военная.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Информацию об аварии предоставил изданию пресс-офицер познанской полиции, который рассказал, что ДТП произошло после 8:00 утра в Серославе.

Столкнулись пять автомобилей, три из которых принадлежали французским военным. В результате, по данным польского пресс-офицера, пострадала французская военная.

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"На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства. Один человек получил перелом ноги и обратился в больницу. Сейчас дорога перекрыта", – сообщил он.

Утром 3 октября сообщалось, что произошла опасная ситуация в аэропорту имени Шопена в Варшаве – багаж одного из путешественников взорвался.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что разорвался контейнер с исследовательскими образцами биологического материала, который перевозил пассажир.

29 сентября трое подростков получили серьезные травмы после аварии в польском селе Скшинец в Люблинском воеводстве.