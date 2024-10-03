Люксембург став 17-ю країною, яка доєдналася до Коаліції дронів

У четвер, 3 жовтня, Міністерство оборони України повідомило про те, що до Коаліції дронів долучився Люксембург, ставши сімнадцятою країною, яка підтримала цю ініціативу.

Про це йдеться у заяві оборонного відомства, передає "Європейська правда".

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, метою є забезпечення промислового виробництва FPV-дронів як в Україні, так і на Заході. Це потрібно для створення переваги над противником у довгостроковій перспективі.

"Тому ми раді вітати у коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", – акцентувала вона.

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Як відомо, Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.

Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі (50 млн євро), буде закуплено та поставлено ще 20-30 тисяч дронів.

У березні українське Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн" повідомило про приєднання Люксембургу до "артилерійської коаліції", яку очолюють Франція і Німеччина.

Нагадаємо, у червні Велика Британія і Латвія від імені коаліції дронів оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

У липні країни-учасниці "коаліції дронів" для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.