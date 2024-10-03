Майбутній єврокомісар з оборони: ЄС має бути готовим до війни з РФ за шість-вісім років

Кандидат на посаду комісара з питань оборони Європейського Союзу та експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з Росією у майбутньому.

Про це повідомило Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, Кубілюс вважає, що конфронтація з Росією можлива через "шість-вісім" років, а тому ЄС необхідно збільшити виробництво, щоб поповнити свої запаси зброї та боєприпасів.

Агентство зауважило, що після висування на посаду єврокомісара Кубілюс заявив, що ЄС варто розглянути варіант випуску спільних облігацій, щоб зібрати додаткові 500 млрд євро, які необхідні для прискорення розвитку промисловості.

Реклама:

Також він висунув ідею створення обов'язкових запасів боєприпасів для ЄС.

Як стало відомо 17 вересня, представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс обраний кандидатом на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кубілюс працюватиме над "розвитком оборонного союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності".

Посада єврокомісара з питань оборони в ЄС створюється вперше.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.