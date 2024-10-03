Будущий еврокомиссар по обороне: ЕС должен быть готов к войне с РФ через шесть-восемь лет

Кандидат на пост комиссара по вопросам обороны Европейского Союза и экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен наращивать свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией в будущем.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, Кубилюс считает, что конфронтация с Россией возможна через "шесть-восемь" лет, а потому для ЕС необходимо увеличить производство, чтобы пополнить свои запасы оружия и боеприпасов.

Агентство отметило, что после выдвижения на должность еврокомиссара Кубилюс заявил, что ЕС стоит рассмотреть вариант выпуска совместных облигаций, чтобы собрать дополнительные 500 млрд евро, которые необходимы для ускорения развития промышленности.

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Также он выдвинул идею создания обязательных запасов боеприпасов для ЕС.

Как стало известно 17 сентября, представитель Литвы, "друг Украины" Андрюс Кубилюс стал кандидатом на новую должность комиссара по вопросам обороны и космоса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кубилюс будет работать над "развитием оборонного союза и усилением нашей инвестиционной и промышленной способности".

Должность еврокомиссара по вопросам обороны в ЕС создается впервые.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.