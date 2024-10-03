Посольство Росії у Фінляндії викликало поліцію через проблеми з безпекою

Фінська поліція прибула до будівлі посольства Росії в Гельсінкі на запит дипломатичної установи для "перевірки, пов’язаної з безпекою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У поліції Фінляндії зазначили, що прибули до російського посольства близько 17:30 за місцевим часом на прохання російської сторони.

Правоохоронці уточнили Yle, що запит від посольства надійшов у четвер, і на нього негайно відреагували.

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"Місія пов'язана з безпекою території посольства. Це перевірка, пов'язана з безпекою", – зазначили там, підкресливши, що ситуація не становить жодної небезпеки для сторонніх.

Наразі невідомо, як довго триватиме перевірка і з чим саме вона пов’язана.

Приміщення дипломатичного представництва зазвичай є недоторканними – навіть у надзвичайних ситуаціях. Тільки за згодою держави, якій воно належить, туди можуть зайти правоохоронці чи інші працівники екстрених служб.

Нагадаємо, минулого місяця до посольства Росії в Канаді викликали саперів через підозрілий об’єкт, який кинули на територію посольства.