Посольство Росії у Фінляндії викликало поліцію через проблеми з безпекою
Фінська поліція прибула до будівлі посольства Росії в Гельсінкі на запит дипломатичної установи для "перевірки, пов’язаної з безпекою".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
У поліції Фінляндії зазначили, що прибули до російського посольства близько 17:30 за місцевим часом на прохання російської сторони.
Правоохоронці уточнили Yle, що запит від посольства надійшов у четвер, і на нього негайно відреагували.
"Місія пов'язана з безпекою території посольства. Це перевірка, пов'язана з безпекою", – зазначили там, підкресливши, що ситуація не становить жодної небезпеки для сторонніх.
Наразі невідомо, як довго триватиме перевірка і з чим саме вона пов’язана.
Приміщення дипломатичного представництва зазвичай є недоторканними – навіть у надзвичайних ситуаціях. Тільки за згодою держави, якій воно належить, туди можуть зайти правоохоронці чи інші працівники екстрених служб.
Нагадаємо, минулого місяця до посольства Росії в Канаді викликали саперів через підозрілий об’єкт, який кинули на територію посольства.