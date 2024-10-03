Посольство России в Финляндии вызвало полицию из-за проблем с безопасностью

Финская полиция прибыла в здание посольства России в Хельсинки на запрос дипломатического учреждения для "проверки, связанной с безопасностью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В полиции Финляндии отметили, что прибыли в российское посольство около 17:30 по местному времени по просьбе российской стороны.

Правоохранители уточнили Yle, что запрос от посольства поступил в четверг, и на него немедленно отреагировали.

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"Миссия связана с безопасностью территории посольства. Это проверка, связанная с безопасностью", – отметили там, подчеркнув, что ситуация не представляет никакой опасности для посторонних.

Пока неизвестно, как долго продлится проверка и с чем именно она связана.

Помещение дипломатического представительства обычно неприкосновенны – даже в чрезвычайных ситуациях. Только с согласия государства, которому оно принадлежит, туда могут зайти правоохранители или другие работники экстренных служб.

Напомним, в прошлом месяце в посольство России в Канаде вызвали саперов из-за подозрительного объекта, который бросили на территорию посольства.