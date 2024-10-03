Шольц закликав не забувати негативні сторони возз'єднання Німеччини
Канцлер Олаф Шольц закликав громадян Німеччини ніколи не забувати про негативні наслідки возз'єднання для частини населення колишньої Східної Німеччини.
Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".
Шольц виступав на заході з нагоди національного свята – Дня Німецької єдності.
"Для мільйонів східних німців тодішні потрясіння означали звільнення і новий початок. Але для мільйонів потрясіння в роки після возз'єднання означали, перш за все, одне: крах", – сказав він.
За словами канцлера, багатьох людей все їхнє життя "зруйнувалося", що стало "знеціненням їхніх знань, їхнього досвіду, роботи всього їхнього життя".
Він додав, що це також є частиною історії Німеччини з 1990 року.
"Це ніколи не повинно бути забуте або замітатися під килим", – підкреслив він.
Нагадаємо, влітку прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф пояснював, чому жителі східних регіонів країни прагнуть змінити курс у політиці щодо України і підтримують переговори з кремлівським правителем Владіміром Путіним.