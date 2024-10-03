Канцлер Олаф Шольц закликав громадян Німеччини ніколи не забувати про негативні наслідки возз'єднання для частини населення колишньої Східної Німеччини.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Шольц виступав на заході з нагоди національного свята – Дня Німецької єдності.

"Для мільйонів східних німців тодішні потрясіння означали звільнення і новий початок. Але для мільйонів потрясіння в роки після возз'єднання означали, перш за все, одне: крах", – сказав він.

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За словами канцлера, багатьох людей все їхнє життя "зруйнувалося", що стало "знеціненням їхніх знань, їхнього досвіду, роботи всього їхнього життя".

Він додав, що це також є частиною історії Німеччини з 1990 року.

"Це ніколи не повинно бути забуте або замітатися під килим", – підкреслив він.

Нагадаємо, влітку прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Газелофф пояснював, чому жителі східних регіонів країни прагнуть змінити курс у політиці щодо України і підтримують переговори з кремлівським правителем Владіміром Путіним.