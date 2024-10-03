Канцлер Олаф Шольц призвал граждан Германии никогда не забывать о негативных последствиях воссоединения для части населения бывшей Восточной Германии.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Шольц выступал на мероприятии по случаю национального праздника – Дня Германского единства.

"Для миллионов восточных немцев тогдашние потрясения означали освобождение и новое начало. Но для миллионов потрясения в годы после воссоединения означали, прежде всего, одно: крах", – сказал он.

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По словам канцлера, многих людей вся их жизнь "разрушилась", что стало "обесцениванием их знаний, их опыта, работы всей их жизни".

Он добавил, что это также является частью истории Германии с 1990 года.

"Это никогда не должно быть забыто или заметаться под ковер", – подчеркнул он.

Напомним, летом премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф объяснял, почему жители восточных регионов страны стремятся изменить курс в политике в отношении Украины и поддерживают переговоры с кремлевским правителем Владимиром Путиным.