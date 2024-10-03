Шольц призвал не забывать негативные стороны воссоединения Германии
Канцлер Олаф Шольц призвал граждан Германии никогда не забывать о негативных последствиях воссоединения для части населения бывшей Восточной Германии.
Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
Шольц выступал на мероприятии по случаю национального праздника – Дня Германского единства.
"Для миллионов восточных немцев тогдашние потрясения означали освобождение и новое начало. Но для миллионов потрясения в годы после воссоединения означали, прежде всего, одно: крах", – сказал он.
По словам канцлера, многих людей вся их жизнь "разрушилась", что стало "обесцениванием их знаний, их опыта, работы всей их жизни".
Он добавил, что это также является частью истории Германии с 1990 года.
"Это никогда не должно быть забыто или заметаться под ковер", – подчеркнул он.
Напомним, летом премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Газелофф объяснял, почему жители восточных регионов страны стремятся изменить курс в политике в отношении Украины и поддерживают переговоры с кремлевским правителем Владимиром Путиным.