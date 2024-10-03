British Airways продовжує призупинення польотів до Тель-Авіва до кінця жовтня
Авіакомпанія British Airways оголосила в четвер, що продовжить припинення перерваного з 24 вересня сполучення з Тель-Авівом до 26 жовтня включно.
Про це йдеться в заяві компанії, надісланій агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".
Своє рішення авіакомпанія аргументувала ситуацією з безпекою на Близькому Сході.
"Ми постійно стежимо за ситуацією на Близькому Сході й ухвалили оперативне рішення про скасування наших рейсів до Тель-Авіва до суботи 26 жовтня 2024 року включно", – йдеться в заяві.
У British Airways додали, що безпека лишається ключовим пріоритетом для компанії.
Раніше повідомляли, що польські авіалінії LOT зупинили польоти над Іраном після ракетного удару Ірану по Ізраїлю.
Своєю чергою Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Іраном протягом наступного місяця з огляду на ескалацію в регіоні.