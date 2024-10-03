British Airways продлевает приостановку полетов в Тель-Авив до конца октября

Авиакомпания British Airways объявила в четверг, что продлит приостановку прерванного с 24 сентября сообщения с Тель-Авивом до 26 октября включительно.

Об этом говорится в заявлении компании, направленном агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

Свое решение авиакомпания аргументировала ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке.

"Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение об отмене наших рейсов в Тель-Авив до субботы 26 октября 2024 года включительно", – говорится в заявлении.

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В British Airways добавили, что безопасность остается ключевым приоритетом для компании.

Ранее сообщалось, что польские авиалинии LOT остановили полеты над Ираном после ракетного удара Ирана по Израилю.

В свою очередь Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираном в течение следующего месяца, учитывая эскалацию в регионе.