British Airways продлевает приостановку полетов в Тель-Авив до конца октября
Авиакомпания British Airways объявила в четверг, что продлит приостановку прерванного с 24 сентября сообщения с Тель-Авивом до 26 октября включительно.
Об этом говорится в заявлении компании, направленном агентству AFP, сообщает "Европейская правда".
Свое решение авиакомпания аргументировала ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке.
"Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение об отмене наших рейсов в Тель-Авив до субботы 26 октября 2024 года включительно", – говорится в заявлении.
В British Airways добавили, что безопасность остается ключевым приоритетом для компании.
Ранее сообщалось, что польские авиалинии LOT остановили полеты над Ираном после ракетного удара Ирана по Израилю.
В свою очередь Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираном в течение следующего месяца, учитывая эскалацию в регионе.