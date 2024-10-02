ЄС рекомендує уникати польотів над Іраном до кінця жовтня

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) у середу, 2 жовтня, порекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Іраном протягом наступного місяця з огляду на ескалацію в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні EASA.

Агентство ЄС спільно з Єврокомісією звернуло увагу на іранську атаку на Ізраїль 1 жовтня та заяву Ізраїлю про "намір вжити заходів у відповідь".

"Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів (CZIB) з рекомендацією не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану на всіх рівнях польоту", – зазначило Агентство.

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Там уточнили, що рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року, але в разі зміни ситуації може бути переглянута.

"EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для експлуатантів повітряних суден ЄС в результаті еволюції загрози", – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня ЄС так само рекомендував авіакомпаніям уникати польотів над Ізраїлем та Ліваном.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.