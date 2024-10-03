Во Франции объявили приговор джихадисту, причастному к теракту против Charlie Hebdo

Суд в Париже в четверг, 3 октября, приговорил к пожизненному заключению 42-летнего Питера Шерифа за участие в преступной террористической организации, которая в частности была причастна к смертельному теракту против сатирического журнала Charlie Hebdo.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Шерифа в Париже три недели судили за преступления, связанные с терроризмом, предположительно совершенные в период с 2011 по 2018 год, а также за похищение трех французских гуманитарных работников в Йемене.

Шериф, также известный как Абу Хамза, воевал в рядах экстремистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", пока не был арестован в Джибути в 2018 году.

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Ему не было предъявлено официальных обвинений в связи с нападением на Charlie Hebdo, но считается, что он знал о плане совершения теракта и поддерживал контакты с одним из нападавших – Шерифом Куаши.

Судья согласился назначить Шерифу пожизненное заключение без возможности пересмотра приговора в течение 22 лет, как того и требовали прокуроры.

Шериф, который в течение всего судебного процесса пользовался своим правом хранить молчание, признался лишь в причастности к похищению французских гуманитарных работников в Йемене и том, что служил "переводчиком" для террористической группы.

В январе 2015 года в Париже произошла серия терактов в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских.

Судебный процесс в отношении этих нападений стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.