Байден: Україна має вдарити по військах КНДР, якщо вони перетнуть кордон

Президент США Джо Байден заявив, що українські сили мають завдати удару по північнокорейських військах, якщо ті перетнуть кордон.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи дані про присутність військ КНДР у Курській області РФ, Байден сказав: "Я стурбований цим".

На питання, чи має Україна завдати удару по військах КНДР, він відповів: "Якщо вони перетнуть кордон України, то так".

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У Пентагоні напередодні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.