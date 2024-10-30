Президент Володимир Зеленський підбив підсумки четвертого саміту Україна – Північна Європа, на якому, серед іншого, обговорювали постачання додаткових систем ППО Україні.

Про це він повідомив у себе в Telegram, передає "Європейська правда".

Український лідер поділився, що під час саміту обговорювалося те, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Patriot.

Також під час саміту домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Окрім цього, Зеленський акцентував, що всі партнери-нордики підтримали "план перемоги" України.

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"Детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності. Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі", – додав він.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Як відомо, Зеленський на двосторонній зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен у Рейк’явіку говорив, серед іншого, про можливість участі Данії у підготовці української бригади.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україну прибув перший зенітно-ракетний комплекс Patriot, який погодилась передати Румунія і остаточно схвалила це рішення у вересні.

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли передати сім систем протиповітряної оборони, але раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.

29 жовтня повідомляли, що Норвегія виділила 120 млн євро на закупівлю нового ЗРК Patriot для Румунії замість того, який вона нещодавно передала Україні.