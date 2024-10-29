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Зеленський поговорив з прем’єркою Данії про "північну" бригаду

Новини — Вівторок, 29 жовтня 2024, 14:26 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський на двосторонній зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен у Рейк’явіку говорив, серед іншого, про можливість участі Данії у підготовці української бригади. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський і Фредеріксен говорили про подальшу військову допомогу і посилення ППО, а також можливу участь Данії у  запропонованому Києвом проєкті підготовки скандинавськими країнами однієї української бригади. 

В межах цієї ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону. 

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Крім того, говорили про подальші кроки для підготовки другого Саміту миру. Данія є співголовою робочої групи щодо реалізації третього пункту "формули миру" – про енергетичну безпеку. 

Нагадаємо, Зеленський другий день перебуває у столиці Ісландії Рейк’явіку, куди вирушив на саміт країн Північної Європи. На полях саміту заплановані двосторонні зустрічі з лідерами окремих країн. 

Данія стала першою країною, яка профінансувала виробництво зброї для України в українського виробника, замовивши виробництво гаубиць "Богдана".

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Данія Зеленський
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