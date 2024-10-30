Президент Владимир Зеленский подвел итоги четвертого саммита Украина – Северная Европа, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос поставки дополнительных систем ПВО Украине.

Об этом он сообщил у себя в Telegram, передает "Европейская правда".

Украинский лидер поделился, что во время саммита обсуждалось то, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности Patriot.

Также во время саммита договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. Кроме этого, Зеленский акцентировал, что все партнеры из нордических стран поддержали "план победы Украины".

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"Подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности. Приглашение для Украины в НАТО – это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе", – добавил он.

Как известно, Зеленский на двусторонней встрече с премьером Дании Метте Фредериксен в Рейкьявике говорил, среди прочего, о возможности участия Дании в подготовке украинской бригады.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Напомним, в начале октября в Украину прибыл первый зенитно-ракетный комплекс Patriot, который согласилась передать Румыния и окончательно одобрила это решение в сентябре.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали передать семь систем противовоздушной обороны, но ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.

29 октября сообщалось, что Норвегия выделила 120 млн евро на закупку нового ЗРК Patriot для Румынии вместо того, который она недавно передала Украине.