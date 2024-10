В Іспанії повідомляють про перших жертв повеней

Внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, місцева влада повідомила про загиблих.

Про це із посиланням на The Guardian та Reuters передає "Європейська правда".

Журналісти зазначають, що Іспанське метеорологічне агентство оголосило червоний рівень небезпеки у східній частині Валенсії.

Радіо та телебачення отримали сотні дзвінків із проханням про допомогу від людей, які опинилися в затоплених районах або шукають своїх близьких.

Реклама:

Також, як повідомляється, через сильні повені рятувальні служби не змогли дістатися до всіх постраждалих населених пунктів. Влада повідомила про перший жертв.

"Тіла загиблих було виявлено, але з поваги до родин ми не будемо надавати жодних додаткових даних", – заявив Карлос Масон, президент женералітату Валенсії, автономного уряду регіону Іспанії.

Окрім цього, через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які мали приземлитися в аеропорту Валенсії, були переспрямовані до інших міст, а 10 рейсів взагалі скасували.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.



DANA effects #DANA #Valencia #Spain pic.twitter.com/fBivmgLKEp