В Іспанії внаслідок раптових повеней загинула щонайменше 51 людина

Понад 50 людей загинули в результаті раптових повеней, які охопили східну частину іспанського регіону Валенсія.

Про це повідомило El Mundo із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як зазначила місцева влада, щонайменше 51 людина загинула внаслідок раптових проливних дощів, які затопили дороги та міста.

🔴 Actualització | La situació al País Valencià segueix molt tensa



Durant la nit, les unitats terrestres han rescatat gairebé 200 persones, que es troben acollides als parcs de bombers de la capital valencianahttps://t.co/9pAv0keulh pic.twitter.com/8sMm1ByBlX Реклама: October 30, 2024

Карлос Мазон, очільник регіональної влади Валенсії, заявив на пресконференції, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.

Аварійні служби закликали громадян утриматися від будь-яких поїздок дорогами і стежити за подальшими повідомленнями з офіційних джерел. До рятувальних робіт залучили іспанську армію.

Іспанське державне метеорологічне агентство AEMET оголосило червоний рівень небезпеки у Валенсії, оскільки в деяких районах, таких як Туріс і Утьєль, випало 200 мм опадів.

Algo en lo que no cayó la mente pensante que ha demolido 256 presas en dos años.

Pásate por la Comunidad Valenciana y muérete de vergüenza.

#INUNDACION pic.twitter.com/UUHdRmloKF – Rosa Grau (@Rosadgrau) October 30, 2024

Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.Також згодом повідомляли про 13 загиблих.

Раніше цього місяця негода накрила Італію, Францію та Боснію.