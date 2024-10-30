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В Іспанії внаслідок раптових повеней загинула щонайменше 51 людина

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Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 10:58 — Уляна Кричковська

Понад 50 людей загинули в результаті раптових повеней, які охопили східну частину іспанського регіону Валенсія.

Про це повідомило El Mundo із посиланням на дані місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як зазначила місцева влада, щонайменше 51 людина загинула внаслідок раптових проливних дощів, які затопили дороги та міста.

Карлос Мазон, очільник регіональної влади Валенсії, заявив на пресконференції, що деякі люди залишилися ізольованими у важкодоступних місцях.

Аварійні служби закликали громадян утриматися від будь-яких поїздок дорогами і стежити за подальшими повідомленнями з офіційних джерел. До рятувальних робіт залучили іспанську армію.

Іспанське державне метеорологічне агентство AEMET оголосило червоний рівень небезпеки у Валенсії, оскільки в деяких районах, таких як Туріс і Утьєль, випало 200 мм опадів.

Раніше повідомляли, що внаслідок сильних дощів, які спричинили повені у південній та східній частинах Іспанії, щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти, були закриті дороги та припинено швидкісне залізничне сполучення.Також згодом повідомляли про 13 загиблих. 

Раніше цього місяця негода накрила Італію, Францію та Боснію.

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Іспанія стихійні лиха
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