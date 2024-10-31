У ЄС почали розслідування щодо дотримання вимог онлайн-платформою Temu

Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо можливого недотримання онлайн-платформою продажів Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія почала детальне розслідування щодо того, чи модель роботи платформи Temu відповідає вимогам Акта про цифрові послуги в аспектах, що стосуються продажу забороненої продукції, дизайну сервісу, що може викликати залежність, її системи рекомендації товарів та доступності даних для дослідників.

Речник Єврокомісії на брифінгу пояснив, що питання про "заборонену продукцію" стосуюється не конкретних товарів, а запобіжників, які використовує платформа, аби не допускати потрапляння у продаж проблемної продукції – сумнівної якості та безпечності чи підробок.

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Рішення про відкриття розслідування стало наслідком попереднього аналізу, у процесі якого Єврокомісія запитувала інформацію від компанії та брала до уваги інформацію, надану третіми сторонами і національними органами влади, зокрема ірландським координатором з питань цифрових послуг.

У разі підтвердження підозр ЄК буде йтися про недотримання п’яти статей Акту про цифрові послуги.

У травні 2024 року Єврокомісія класифікувала Temu як "дуже велику онлайн-платформу", до яких цей закон прописує посилені вимоги.

Нагадаємо, на початку жовтня Європейська комісія звернулася до TikTok, YouTube та Snapchat із запитом щодо роботи їхніх алгоритмів рекомендацій контенту, щоб перевірити відповідність вимогам Акту про цифрові послуги.

Навесні 2024 року Єврокомісія почала розслідування щодо компаній Apple, Google та Meta щодо дотримання нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.