В ЕС начали расследование по соблюдению требований онлайн-платформой Temu

Еврокомиссия официально начала расследование относительно возможного несоблюдения онлайн-платформой продаж Temu требований европейского Акта о цифровых услугах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия начала детальное расследование относительно того, соответствует ли модель работы платформы Temu требованиям Акта о цифровых услугах в аспектах, касающихся продажи запрещенной продукции, дизайна сервиса, который может вызвать зависимость, ее системы рекомендации товаров и доступности данных для исследователей.

Представитель Еврокомиссии на брифинге пояснил, что вопрос о "запрещенной продукции" касается не конкретных товаров, а предохранителей, которые использует платформа, чтобы не допускать попадания в продажу проблемной продукции – сомнительного качества и безопасности или контрафакта.

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Решение об открытии расследования стало следствием предварительного анализа, в процессе которого Еврокомиссия запрашивала информацию от компании и принимала во внимание информацию, предоставленную третьими сторонами и национальными органами власти, в частности ирландским координатором по вопросам цифровых услуг.

В случае подтверждения подозрений ЕК речь будет идти о несоблюдении пяти статей Акта о цифровых услугах.

В мае 2024 года Еврокомиссия классифицировала Temu как "очень большую онлайн-платформу", к которым данный закон прописывает усиленные требования.

Напомним, в начале октября Европейская комиссия обратилась к TikTok, YouTube и Snapchat с запросом о работе их алгоритмов рекомендаций контента, чтобы проверить соответствие требованиям Акта о цифровых услугах.

Весной 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Google и Meta по соблюдению новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.