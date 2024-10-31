Польща сподівається на "якнайкращу співпрацю" з новим послом України

Польща розраховує на "якнайкращу співпрацю" з новим українським послом Василем Боднарем, який незабаром має зʼявитися в країні.

Про це речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський зазначив у коментарі Укрінформу, передає "Європейська правда".

Коментуючи інформацію про призначення Боднара новим послом України в Польщі, Вронський висловив сподівання на "найкращу співпрацю".

"Ми розраховуємо на найкращу співпрацю з кожним українським послом у Польщі. Ми – дружня країна і бажаємо Україні всього найкращого", – підкреслив речник польського МЗС.

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Вронський також додав, що "складно знайти дві інші країни, як Польща й Україна, де відносини були б настільки активними".

Як відомо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Боднара, колишнього главу українського посольства в Туреччині, новим послом України у Польщі.

Нещодавно "ЄП" писала про те, що Польща більше не підтримує Україну безумовно, як це було на початку повномасштабного вторгнення РФ. Тепер у відповідь на допомогу Києву у Варшаві очікують певних поступок.

Читайте детальніше у колонці редактора "ЄП" Юрія Панченка: Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.