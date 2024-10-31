Польша надеется на "самое лучшее сотрудничество" с новым послом Украины

Польша рассчитывает на "наилучшее сотрудничество" с новым украинским послом Василием Боднарем, который вскоре должен появиться в стране.

Об этом представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский отметил в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда".

Комментируя информацию о назначении Боднара новым послом Украины в Польше, Вронский выразил надежду на "самое лучшее сотрудничество".

"Мы рассчитываем на лучшее сотрудничество с каждым украинским послом в Польше. Мы – дружественная страна и желаем Украине всего наилучшего", – подчеркнул представитель польского МИД.

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Вронский также добавил, что "сложно найти две другие страны, как Польша и Украина, где отношения были бы настолько активными".

Как известно, 31 октября президент Владимир Зеленский назначил Боднара, бывшего главу украинского посольства в Турции, новым послом Украины в Польше.

Недавно "ЕП" писала о том, что Польша больше не поддерживает Украину безусловно, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ. Теперь в ответ на помощь Киеву в Варшаве ожидают определенных уступок.

Читайте подробнее в колонке редактора "ЕП" Юрия Панченко: Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.