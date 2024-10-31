ЗМІ: У ЄС обговорюють опцію захисту кредиту G7 на $50 млрд від помсти Москви

Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійському депозитарію Euroclear безпосередньо використати заморожені російські активи, щоб захистити позику Україні на 50 млрд доларів від дій Росії у відповідь.

Про це порталу Politico стало відомо від трьох джерел у Євросоюзі, пише "Європейська правда".

Депозитарій Euroclear, де заморожена найбільша частка росактивів на території ЄС, нині втягнутий у кілька позовів на території Росії, де підсанкційні російські особи та компанії вимагають компенсації за арешт своїх активів.

Російські суди не змусять Euroclear передати активи, але можуть вжити заходів у відповідь проти залишків коштів депозитарію, що зберігаються в російських фінансових установах. Ці кошти належать здебільшого західним фінансовим установам і компаніям, і в разі їхнього стягнення режимом у Москві вони теж зможуть подати позов проти Euroclear.

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Нині в ЄС, долучившись до позики Україні за рахунок заморожених російських активів, запропонували інше рішення: відкладати 10% надприбутків з оподаткування цих активів на спецрахунок, який депозитарій зможе використати для виплат компенсацій. Але зростає побоювання, що цих коштів може бути недостатньо.

Тому в Єврокомісії пропонують як крайній захід дозволити Euroclear використовувати безпосередньо заморожені росактиви для компенсації в таких позовах, пише Politico, аби депозитарію вистачило коштів на ці цілі.

Прихильники цього кроку стверджують, що це зміцнить схему "Групи семи" з надання Україні позики на суму 50 млрд доларів, а також буде економічно вигіднішим. Але цей крок потребує схвалення всіх 27 держав-членів, і невідомо, чи вдасться досягти консенсусу.

Минулого тижня G7 фіналізувала параметри надання позики у 50 млрд доларів Україні, про яку домовились у червні на саміті в Італії.

Сполучені Штати цього тижня підтвердили, що нададуть для кредиту 20 млрд доларів – максимальну очікувану суму, яка до останнього була під сумнівами, тому що ЄС не вдалося впровадити запобіжник від несподіваного скасування санкцій, як того хотіли у Вашингтоні, через спротив Угорщини.

Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.