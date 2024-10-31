СМИ: В ЕС обсуждают опцию защиты кредита G7 на $50 млрд от мести Москвы

Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить бельгийскому депозитарию Euroclear непосредственно использовать замороженные российские активы, чтобы защитить займ Украине на 50 млрд долларов от ответных действий России.

Об этом порталу Politico стало известно от трех источников в Евросоюзе, пишет "Европейская правда".

Депозитарий Euroclear, где заморожена наибольшая доля росактивов на территории ЕС, сейчас втянут в несколько исков на территории России, где подсанкционные российские лица и компании требуют компенсации за арест своих активов.

Российские суды не заставят Euroclear передать активы, но могут принять ответные меры против остатков средств депозитария, хранящихся в российских финансовых учреждениях. Эти средства принадлежат в основном западным финансовым учреждениям и компаниям, и в случае их взыскания режимом в Москве они тоже смогут подать иск против Euroclear.

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Сейчас в ЕС, приобщившись к займу Украине за счет замороженных российских активов, предложили другое решение: откладывать 10% сверхприбылей по налогообложению этих активов на спецсчет, который депозитарий сможет использовать для выплат компенсаций. Но растет опасение, что этих средств может быть недостаточно.

Поэтому в Еврокомиссии предлагают в качестве крайней меры разрешить Euroclear использовать непосредственно замороженные росактивы для компенсации в таких исках, пишет Politico, чтобы депозитарию хватило средств на эти цели.

Сторонники этого шага утверждают, что это укрепит схему "Группы семи" по предоставлению Украине займа на сумму 50 млрд долларов, а также будет экономически выгодным. Но этот шаг требует одобрения всех 27 государств-членов, и неизвестно, удастся ли достичь консенсуса.

На прошлой неделе G7 финализировала параметры предоставления займа в 50 млрд долларов Украине, о которой договорились в июне на саммите в Италии.

Соединенные Штаты на этой неделе подтвердили, что предоставят для кредита 20 млрд долларов – максимальную ожидаемую сумму, которая до последнего была под сомнениями, потому что ЕС не удалось внедрить предохранитель от неожиданной отмены санкций, как того хотели в Вашингтоне, из-за сопротивления Венгрии.

Сумма взноса Британии составит 2,26 млрд фунтов стерлингов, или 2,94 млрд долларов США.