Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що може звернутися до Марін Ле Пен, лідерки ультраправого "Національного об'єднання" та потенційної наступної президентки Франції, щоб заблокувати можливе повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Лідер Reform UK заявив, що вивчає положення, згідно з яким Франція має провести референдум щодо допуску нових країн до ЄС, після того, як прем’єр-міністр Британії Енді Бернем розпочав широке обговорення питання про зближення з Євросоюзом, не виключаючи можливості домагатися повернення країни до блоку.

У 2005 та 2008 роках Франція ухвалила конституційні реформи, згідно з якими президент повинен проводити референдум щодо допуску будь-якої країни до ЄС – за винятком випадків, коли обидві палати парламенту схвалюють приєднання більшістю у три п’ятих голосів.

Фарадж припустив, що Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів у квітні наступного року, буде "майже такою ж скептичною", як і він, у питаннях розширення ЄС.

"Хоча це дещо заплутано, все ж існує досить велика ймовірність того, що для нашого вступу до Європейського Союзу… французи проведуть референдум і матимуть право вето", – стверджував він на пресконференції, додавши, що все залежатиме від нового президента та прем’єра Франції.

"Якщо це будуть нинішні фаворити букмекерів – Жордан Барделла та Марін Ле Пен, – я не бачу, щоб вони одностайно підтримали розширення європейського проєкту, до якого вони ставляться майже так само скептично, як і я", – додав політик.

На запитання Politico, чи міг би він спробувати переконати Францію під керівництвом Ле Пен заблокувати повернення Великої Британії до ЄС, Фарадж; жартома відповів: "Ви натякаєте, що я втручався б у закордонну політику? Цілком можливо, так".

Глава британського уряду Енді Бернем публічно визнав, що його погляди на налагодження тісніших зв’язків з ЄС можуть змінитися, якщо ультраправі сили здобудуть більшу владу в Європі.

"Європа може знову змінитися протягом наступного року чи 18 місяців, і нам, звісно, доведеться стежити за тим, як змінюватиметься життя", – заявив Бернем депутатам у понеділок.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем також заявив, що знову приєднатися до Європейського Союзу без попереднього референдуму було б "немислимо".

Нагадаємо, Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+ на саміті 20 листопада у Брюсселі.

Більше про це читайте у статті До Європи без поспіху. Що вирішив саміт Британія-ЄС та чому не йдеться про повернення.