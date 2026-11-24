Зеленський і Мадяр зустрілись в Ужгороді і вшанували пам’ять загиблих військових
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Новини — Вівторок, 24 листопада 2026, 16:39 —
Новини — Вівторок, 24 листопада 2026, 16:39 —
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілись в Ужгороді і вшанували пам’ять полеглих захисників України.
Про це повідомляє "Укрінформ" з місця подій, пише "Європейська правда".
Зеленський та Мадяр поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України на Пагорбі слави в Ужгороді.
Повідомляли, що 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.
Він раніше інформував, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.
Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.
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