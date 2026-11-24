Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зустрілись в Ужгороді і вшанували пам’ять полеглих захисників України.

Про це повідомляє "Укрінформ" з місця подій, пише "Європейська правда".

Зеленський та Мадяр поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України на Пагорбі слави в Ужгороді.

Повідомляли, що 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

Він раніше інформував, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами угорської громади.

Мадяр додав, що разом з очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан вони відвідають кілька угорських установ.