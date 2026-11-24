У Молдові запропонували Румунії розвивати річкову інфраструктуру та відновити судноплавство по Пруту – зокрема і для зміцнення транспортних зв’язків з Україною.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Розвиток судноплавства по річці Прут планують розвивати з пілотної ділянки між портами Джурджулешти та Галац. Ініціатива спрямована на розвиток річкового транспорту, ефективне управління водними ресурсами, розширення систем зрошення та зміцнення транспортних зв’язків між Молдовою, Румунією та Україною.

"Молдова підтримує ідею відновлення судноплавства по Пруту і з упевненістю дивиться на все, що це може принести нашому регіону: тісніші зв’язки між громадами на обох берегах, нові можливості для фермерів та бізнесу і дедалі природніше зближення з європейським простором", – заявив державний секретар міністерства регіонального розвитку Молдови Мірча Пескелуце.

Відновлення судноплавства по Пруту передбачене у Стратегії мобільності 2030 та двосторонніх домовленостях з Бухарестом, а в січні цього року сторони вже обговорювали в Кишиневі спільні роботи з реалізації цього проєкту.

На першому етапі Молдова пропонує провести спільні гідрографічні дослідження, проаналізувати економічний потенціал вантажоперевезень та оцінити вплив на навколишнє середовище.

Далі країни могли б облаштувати пілотну ділянку в нижній течії Прута з прямим виходом до портів Джурджулешти та Галац, щоб відпрацювати механізм спільного фінансування та утримання фарватеру перед розширенням інфраструктури вгору за течією.

У перспективі представлений проєкт передбачає облаштування близько 500 км судноплавного шляху та його інтеграцію в майбутній річковий коридор, який з’єднає Балтійське та Чорне моря.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав українських підприємців використовувати молдовську залізницю для експорту товарів у Румунію.

Також повідомляли, що вантажний рух до Європейського Союзу значно зріс на всіх митних пунктах на молдовсько-румунському кордоні – зокрема й через експорт з України.