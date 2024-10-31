Сикорский надеется, что Польше позволят сбивать российские ракеты над Украиной

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский надеется, что в НАТО дадут разрешение Польше применять свою противовоздушную оборону для сбивания российских ракет, которые летят над Украиной и могут угрожать ей.

Его позицию в комментарии Укринформу уточнил представитель МИД Польши Павел Вронский, пишет "Европейская правда".

Вронский напомнил, что глава польской дипломатии уже выступал за привлечение сил НАТО к сбиванию российских ракет, которые летят в направлении Польши над украинской территорией, и "неоднократно подвергался критике внутри НАТО".

"Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции", – добавил спикер.

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Накануне стало известно, что двухпартийная группа законодателей США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше применять свою противовоздушную оборону над Украиной, чтобы сбивать российские ракеты.

Сам Сикорский прокомментировал это так: "Приятно, когда и республиканцы, и демократы поддерживают польское предложение".

Несмотря на призывы Украины США ранее отказывались обсуждать сбивание российских ракет над ее территорией.