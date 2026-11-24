У вівторок Румунія двічі оголошувала попередження про повітряну загрозу для північної частини повіту Тулча та підіймала винищувачі через цілі біля українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на румунське Міноборони, пише "Європейська правда".

Вранці 24 листопада система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль на північ від міста Тулча, у повітряному просторі України. Об 11:11 для північної частини повіту було надіслано повідомлення RO-Alert.

Для моніторингу повітряного простору два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази.

Після обіду системи Міноборони знову зафіксували ціль поблизу кордону, на північ від Кілійського гирла Дунаю.

Два літаки F-16 ВПС Румунії злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті для захисту повітряного простору. О 14:37 для жителів частини повіту Тулча було надіслано повідомлення RO-Alert.

Про порушення повітряного простору Румунії не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада Польща залучила сили протиповітряної оборони через російську атаку на Україну; у повітряний простір країни залетів дрон.

Польські ЗМІ дізналися, що безпілотний літальний апарат, який уночі порушив повітряний простір Польщі, був оснащений реактивним двигуном і пролетів 20 км углиб країни.

У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.

20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. З'ясувалось, що до Польщі залетіли 3 російські ракети.