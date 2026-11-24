Речник польського президента Рафал Лешкевич розповів, скільки коштувало оздоблене бурштином крісло, яке Кароль Навроцький подарував своєму американському колезі Дональду Трампу на 80-річчя.

Про це Лешкевич сказав в інтерв’ю TOK FM, повідомляє "Європейська правда".

В ході інтерв’ю Лешкевич зазначив, що це був "звичайний подарунок, який нічим особливим не відхилявся від стандартів дипломатичного етикету".

"Це був звичайний подарунок, не крісло і не трон. Це був гданський стілець, оздоблений бурштином, а не бурштиновий",– додав він.

Лешкевич довго ухилявся від прямої відповіді на запитання про вартість подарунка, говорячи, що вона "не є таємницею" і "ми зможемо назвати цю суму, якщо, звичайно, ви офіційно про це запитаєте".

Під тиском ведучого він визнав, що вартість такого подарунка, ймовірно, перевищила 10 тисяч злотих (понад $2400), адже "бурштин теж, зрештою, коштує чимало".

В адміністрації Навроцького говорили, що польський президент має намір передати Трампу два подарунки до дня його народження.

Перший із подарунків – передана "від імені польського народу" мармурова дошка, яку мають розмістити на запланованій у Вашингтоні тріумфальній арці, що вшановуватиме 250-ту річницю заснування США.

Другий подарунок для Трампа для людей поза вузьким колом посвячених довгий час залишався таємницею.

Однак згодом журналісти з’ясували, що це було пишно прикрашене крісло з інкрустаціями з бурштину. Його виготовив майстер Луцян Мірта, який раніше вже співпрацював з канцелярією президента за часів Анджея Дуди.

Варто зазначити, що сам Трамп нещодавно прокоментував невдоволення прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска його словами про дружбу з правителем РФ Владіміром Путіним, переплутавши Туска з польським президентом.