ЄС засудив Північну Корею за запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Європейський Союз "рішуче засудив" Північну Корею через запуск нею міжконтинентальної балістичної ракети в четвер, 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки опублікувала Європейська служба зовнішніх справ.

Боррель наголосив, що запуск балістичної ракети Північною Кореєю був незаконним і свідчить про її "незмінний намір розробляти засоби доставки зброї масового знищення", що порушує численні резолюції Ради безпеки ООН.

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Він закликав КНДР негайно "відмовитись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм балістичних ракет та існуючих ядерних програм у повний, перевірений і незворотній спосіб, а також припинити всю пов'язану з ними діяльність".

"ЄС координує свої дії з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея та Японією, з цього питання", – додав топдипломат Євросоюзу.

Як відомо, Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.

Запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.