ЄС засудив Північну Корею за запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Європейський Союз "рішуче засудив" Північну Корею через запуск нею міжконтинентальної балістичної ракети в четвер, 31 жовтня.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки опублікувала Європейська служба зовнішніх справ.
Боррель наголосив, що запуск балістичної ракети Північною Кореєю був незаконним і свідчить про її "незмінний намір розробляти засоби доставки зброї масового знищення", що порушує численні резолюції Ради безпеки ООН.
Він закликав КНДР негайно "відмовитись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм балістичних ракет та існуючих ядерних програм у повний, перевірений і незворотній спосіб, а також припинити всю пов'язану з ними діяльність".
"ЄС координує свої дії з міжнародними партнерами, зокрема з Республікою Корея та Японією, з цього питання", – додав топдипломат Євросоюзу.
Як відомо, Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.
Запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.
Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.