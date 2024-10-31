ЕС осудил Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Европейский Союз "решительно осудил" Северную Корею из-за запуска ею межконтинентальной баллистической ракеты в четверг, 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности опубликовала Европейская служба внешних дел.

Боррель отметил, что запуск баллистической ракеты Северной Кореей был незаконным и свидетельствует о ее "неизменном намерении разрабатывать средства доставки оружия массового уничтожения", что нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

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Он призвал КНДР немедленно "отказаться от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ баллистических ракет и существующих ядерных программ в полный, проверенный и необратимый способ, а также прекратить всю связанную с ними деятельность".

"ЕС координирует свои действия с международными партнерами, в частности с Республикой Корея и Японией, по этому вопросу", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.