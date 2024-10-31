ЕС осудил Северную Корею за запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Европейский Союз "решительно осудил" Северную Корею из-за запуска ею межконтинентальной баллистической ракеты в четверг, 31 октября.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности опубликовала Европейская служба внешних дел.
Боррель отметил, что запуск баллистической ракеты Северной Кореей был незаконным и свидетельствует о ее "неизменном намерении разрабатывать средства доставки оружия массового уничтожения", что нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.
Он призвал КНДР немедленно "отказаться от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ баллистических ракет и существующих ядерных программ в полный, проверенный и необратимый способ, а также прекратить всю связанную с ними деятельность".
"ЕС координирует свои действия с международными партнерами, в частности с Республикой Корея и Японией, по этому вопросу", – добавил топ-дипломат Евросоюза.
Как известно, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японии в четверг утром по местному времени.
Запуск состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов осудили развертывание войск Северной Кореи в России.
Последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября.