У найбільшому аеропорту Німеччини скасовують та затримують рейси

У Франкфуртському аеропорту очікуються затримки і скасування рейсів через технічні проблеми в німецькій системі управління повітряним рухом.

Про це повідомив аеропорт у п'ятницю у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

DFS, яка здійснює управління повітряним рухом в Німеччині, виявила загальнонаціональну проблему з передачею даних.

Представник оператора аеропорту Fraport заявив, що технічні несправності вплинули на систему приблизно з 10 ранку за місцевим часом.

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(1/3) Due to a technical problem, with a system of german traffic control flight delays and cancellations are expected at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/GOcMG8aFHr – Frankfurt Airport (@Airport_FRA) October 4, 2024

Аеропорт порадив мандрівникам перевіряти статус свого рейсу на сайті авіакомпанії.

Франкфуртське летовище є найбільш завантаженим аеропортом Німеччини: минулого року через нього пройшло близько 60 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, раніше в італійських соцмережах та ЗМІ з’явилися фото з місця інциденту в аеропорту південного італійського міста Бриндізі, де спалахнув мотор літака Ryanair перед його вильотом.

А два дні тому в аеропорту на півночі Італії під час посадки іншого літака Ryanair у нього лопнули шини.