У найбільшому аеропорту Німеччини скасовують та затримують рейси

У Франкфуртському аеропорту очікуються затримки і скасування рейсів через технічні проблеми в німецькій системі управління повітряним рухом.

Про це повідомив аеропорт у п'ятницю у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

DFS, яка здійснює управління повітряним рухом в Німеччині, виявила загальнонаціональну проблему з передачею даних.

Представник оператора аеропорту Fraport заявив, що технічні несправності вплинули на систему приблизно з 10 ранку за місцевим часом.

(1/3) Due to a technical problem, with a system of german traffic control flight delays and cancellations are expected at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/GOcMG8aFHr