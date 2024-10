В крупнейшем аэропорту Германии отменяют и задерживают рейсы

Во Франкфуртском аэропорту ожидаются задержки и отмены рейсов из-за технических проблем в немецкой системе управления воздушным движением.

Об этом сообщил аэропорт в пятницу в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

DFS, которая осуществляет управление воздушным движением в Германии, обнаружила общенациональную проблему с передачей данных.

Представитель оператора аэропорта Fraport заявил, что технические неисправности повлияли на систему примерно с 10 утра по местному времени.

(1/3) Due to a technical problem, with a system of german traffic control flight delays and cancellations are expected at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/GOcMG8aFHr