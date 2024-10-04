В крупнейшем аэропорту Германии отменяют и задерживают рейсы

Во Франкфуртском аэропорту ожидаются задержки и отмены рейсов из-за технических проблем в немецкой системе управления воздушным движением.

Об этом сообщил аэропорт в пятницу в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

DFS, которая осуществляет управление воздушным движением в Германии, обнаружила общенациональную проблему с передачей данных.

Представитель оператора аэропорта Fraport заявил, что технические неисправности повлияли на систему примерно с 10 утра по местному времени.

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(1/3) Due to a technical problem, with a system of german traffic control flight delays and cancellations are expected at Frankfurt Airport. pic.twitter.com/GOcMG8aFHr – Frankfurt Airport (@Airport_FRA) October 4, 2024

Аэропорт посоветовал путешественникам проверять статус своего рейса на сайте авиакомпании.

Франкфуртский аэропорт является самым загруженным аэропортом Германии: в прошлом году через него прошло около 60 миллионов пассажиров.

Напомним, ранее в итальянских соцсетях и СМИ появились фото с места инцидента в аэропорту южного итальянского города Бриндизи, где загорелся мотор самолета Ryanair перед его вылетом.

А два дня назад в аэропорту на севере Италии во время посадки другого самолета Ryanair у него лопнули шины.