Кількість загиблих внаслідок повені у Боснії зросла до 14 людей

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повені у Боснії, також влада повідомляє про зниклих безвісти.

Про це із посиланням на інформацію від речника уряду Дарко Юкана повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

За його даними щонайменше 14 загиблих були знайдені у районі населеного пункту Ябланиця.

"Багато людей вважаються зниклими безвісти. У деяких випадках видно лише частини дахів. Я не пам'ятаю такої масштабної кризи такого з часів війни (1992-1995 рр.)", – сказав він.

Реклама:

Цивільна оборона припустила, що кількість жертв може зрости та зазначила, що наразі відомо про велику кількість поранених та зниклих безвісти.

Про сильні дощі і сильний вітер повідомляють і в сусідній Хорватії, де було перекрито кілька доріг, а столиця Загреб готувалася до виходу з берегів річки Сави.

Зранку 4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни.

Сильний вітер ускладнив рух транспорту на південному узбережжі Адріатичного моря, а повені, викликані зливами, загрожують кільком містам і селам Хорватії.

Нагадаємо, в середині вересня від масштабних повеней постраждали низка районів Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини, а також північ Румунії.