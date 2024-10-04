Число погибших в результате наводнения в Боснии возросло до 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнения в Боснии, также власти сообщают о пропавших без вести.

Об этом со ссылкой на информацию от представителя правительства Дарко Юкана сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

По его данным по меньшей мере 14 погибших были найдены в районе населенного пункта Ябланица.

"Многие люди считаются пропавшими без вести. В некоторых случаях видны только части крыш. Я не помню такого масштабного кризиса такого со времен войны (1992-1995 гг.)", – сказал он.

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Гражданская оборона предположила, что количество жертв может возрасти, и отметила, что сейчас известно о большом количестве раненых и пропавших без вести.

О сильных дождях и сильном ветре сообщают и в соседней Хорватии, где было перекрыто несколько дорог, а столица Загреб готовилась к выходу из берегов реки Саввы.

Утром 4 октября сообщалось, что в результате сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

Сильный ветер осложнил движение транспорта на южном побережье Адриатического моря, а наводнения, вызванные ливнями, угрожают нескольким городам и селам Хорватии.

Напомним, в середине сентября от масштабных наводнений пострадали ряд районов Польши, Чехии, Австрии и Венгрии, а также север Румынии.