Польща почне будувати оборонні лінії на кордонах з РФ та Білоруссю до кінця року

Польща почне будівництво перших елементів посилених ліній оборони на своїх кордонах з Росією і Білоруссю до кінця 2024 року.

Про це під час пресконференції заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща оголосила про плани витратити 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів) на зміцнення своїх північних і східних кордонів укріпленнями, системами спостереження, розвідки і захисту від безпілотників до кінця 2028 року.

"У найближчі три тижні ми зможемо провести перші випробування елементів "Східного щита" на польських військових полігонах, такого цьогоріч ми почнемо будівництво перших елементів... на північному і східному кордонах", – сказав Томчик.

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За його словами, проєкт буде розроблятися у співпраці з Литвою, Латвією та Естонією, а також з британськими та американськими силами.

Минулого тижня стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.