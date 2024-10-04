Польша начнет строить оборонительные линии на границах с РФ и Беларусью до конца года

Польша начнет строительство первых элементов усиленных линий обороны на своих границах с Россией и Беларусью до конца 2024 года.

Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша объявила о планах потратить 10 млрд злотых (2,6 млрд долларов) на укрепление своих северных и восточных границ укреплениями, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников до конца 2028 года.

"В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов... на северной и восточной границах", – сказал Томчик.

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По его словам, проект будет разрабатываться в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

На прошлой неделе стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.