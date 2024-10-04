У Чорногорії арештували 13 людей за підозрою в незаконному перевезенні мігрантів

Чорногорська поліція заарештувала 13 людей, підозрюваних у причетності до угруповання, яке незаконно ввезло сотні мігрантів до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BIRN.

За даними чорногорської прокуратури, угруповання, стосовно якого ведеться розслідування, за кілька місяців незаконно переправило до Чорногорії 352 людини із Пакистану, Бангладеш, Непалу і Сирії.

Підозрюваних арештували в місті Плевля, що неподалік від кордону з Боснією і Герцеговиною і приблизно за 180 кілометрів від Подгориці.

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"Група підозрюється в незаконному переправленні великої кількості людей через кордон Чорногорії і наданні можливості іншим особам незаконно перетинати кордон або незаконно перебувати в країні чи транзитом... з метою отримання фінансової або іншої вигоди", – заявили BIRN у Спеціальній державній прокуратурі Чорногорії.

Трьох фігурантів розслідування, з яких один перебуває на волі, вважають ватажками угруповання.

Чорногорія є ключовою частиною так званого балканського маршруту нелегальної міграції, який проходить із Туреччини до балканських країн – зокрема Греції, Північної Македонії, Сербії, Боснії та Хорватії.

Минулого року Чорногорія домовилась про спільне патрулювання кордону з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex для запобігання нелегальній міграції.