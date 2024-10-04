В Черногории арестовали 13 человек по подозрению в незаконной перевозке мигрантов

Черногорская полиция арестовала 13 человек, подозреваемых в причастности к группировке, которая незаконно ввезла сотни мигрантов в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал BIRN.

По данным черногорской прокуратуры, группировка, в отношении которой ведется расследование, за несколько месяцев незаконно переправила в Черногорию 352 человека из Пакистана, Бангладеш, Непала и Сирии.

Подозреваемых арестовали в городе Плевля, что недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной и примерно в 180 километрах от Подгорицы.

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"Группа подозревается в незаконной переправке большого количества людей через границу Черногории и предоставлении возможности другим лицам незаконно пересекать границу или незаконно находиться в стране или транзитом... с целью получения финансовой или иной выгоды", – заявили BIRN в Специальной государственной прокуратуре Черногории.

Трех фигурантов расследования, из которых один находится на свободе, считают главарями группировки.

Черногория является ключевой частью так называемого балканского маршрута нелегальной миграции, который проходит из Турции в балканские страны – в частности Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Хорватию.

В прошлом году Черногория договорилась о совместном патрулировании границы с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex для предотвращения нелегальной миграции.