Глава МЗС Франції вирушить з візитом на Близький Схід

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро здійснить візит до країн Близького Сходу.

Про це стало відомо агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, французький міністр має вирушити до Саудівської Аравії та Катару в суботу,

Наступного дня Барро вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів та Йорданії.

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У понеділок очільник французького МЗС відвідає Ізраїль і Західний берег річки Йордан.

Очікується, що цього дня Жан-Ноель Барро візьме участь в урочистостях, запланованих в Ізраїлі в пам'ять про напад угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

На початку цього тижня Барро відвідав Ліван, закликавши Ізраїль "утримуватися від будь-якого наземного вторгнення".

Ізраїль у ці дні зважує варіанти відповіді на балістичну ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яку той здійснив у відповідь на військові дії Ізраїлю в Лівані.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Президент США Джо Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.