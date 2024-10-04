Глава МИД Франции отправится с визитом на Ближний Восток

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро совершит визит в страны Ближнего Востока.

Об этом стало известно агентству AFP, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, французский министр должен отправиться в Саудовскую Аравию и Катар в субботу,

На следующий день Барро отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

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В понедельник глава французского МИД посетит Израиль и Западный берег реки Иордан.

Ожидается, что в этот день Жан-Ноэль Барро примет участие в торжествах, запланированных в Израиле в память о нападении группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

В начале этой недели Барро посетил Ливан, призвав Израиль "воздерживаться от любого наземного вторжения".

Израиль в эти дни взвешивает варианты ответа на баллистическую ракетную атаку Ирана 1 октября, которую тот совершил в ответ на военные действия Израиля в Ливане.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Президент США Джо Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.