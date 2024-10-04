Колишня партія влади Польщі готує об'єднання зі своїм політичним союзником

Колишня польська партія влади "Право і справедливість" домовилась із союзною політсилою "Суверенна Польща" на чолі з колишнім міністром юстиції Збігнєвом Зьобро про об’єднання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Рішення про об’єднання двох правих партій має бути офіційно оголошене на з’їзді "ПіС" 12 жовтня, тоді ж буде сформований виконавчий комітет об’єднаної політсили на чолі з колишній міністром оборони Маріушем Блащаком.

"Об'єднання з "Суверенною Польщею" буде. Все узгоджено і немає жодних сумнівів, що це станеться. План полягає в тому, що дві людини з "Суверенної" увійдуть до керівництва ПіС", – сказав журналістам представник "ПіС" на умовах анонімності.

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За інформацією ЗМІ, до оновленого керівництва "Права і справедливості" увійдуть Зьобро – якого на час лікування від раку замінить хтось із соратників – та євродепутат від "Суверенної Польщі" Патрик Які.

Об’єднання двох політичних союзників може свідчити про спробу правої опозиції консолідувати свої сили після парламентських виборів восени 2023 року, коли "ПіС" не вдалось утриматись при владі.

Водночас, нагадує Onet, між "Правом і справедливістю" та "Суверенною Польщею" мали місце гострі конфлікти під час їхнього спільного правління у 2015-2023 роки.

Лише нещодавно вже згаданий Патрик Які різко критикував експрем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького через нібито надмірну покірливість перед Євросоюзом під час перебування при владі.

Також у "ПіС" проблеми з грошима після того, як Державна виборча комісія знайшла у звітності партії порушення та позбавила її значної частини держфінансування.