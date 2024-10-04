Бывшая партия власти Польши готовит объединение со своим политическим союзником

Бывшая польская партия власти "Право и справедливость" договорилась с союзной политсилой "Суверенная Польша" во главе с бывшим министром юстиции Збигневом Зебро об объединении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Решение об объединении двух правых партий должно быть официально объявлено на съезде "ПиС" 12 октября, тогда же будет сформирован исполнительный комитет объединенной политсилы во главе с бывший министром обороны Мариушем Блащаком.

"Объединение с "Суверенной Польшей" будет. Все согласовано и нет никаких сомнений, что это произойдет. План заключается в том, что два человека из "Суверенной" войдут в руководство ПиС", – сказал журналистам представитель „ПиС" на условиях анонимности.

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По информации СМИ, в обновленное руководство "Права и справедливости" войдут Зебро – которого на время лечения от рака заменит кто-то из соратников – и евродепутат от "Суверенной Польши" Патрик Яки.

Объединение двух политических союзников может свидетельствовать о попытке правой оппозиции консолидировать свои силы после парламентских выборов осенью 2023 года, когда "ПиС" не удалось удержаться у власти.

В то же время, напоминает Onet, между "Правом и справедливостью" и "Суверенной Польшей" имели место острые конфликты во время их совместного правления в 2015-2023 годы.

Лишь недавно уже упомянутый Патрик Яки резко критиковал экс-премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого из-за якобы чрезмерной покорности перед Евросоюзом во время пребывания у власти.

Также у "ПиС" проблемы с деньгами после того, как Государственная избирательная комиссия нашла в отчетности партии нарушения и лишила ее значительной части госфинансирования.