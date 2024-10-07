ЗМІ: РФ завербувала ірландського депутата розпалювати напругу щодо Brexit

Російська розвідка завербувала ірландського депутата для роботи в якості "крота" і емісара – і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс каже, що це його не дивує.

Цю новину, яку повідомив кореспондент The Sunday Times в Дубліні Джон Муні, підтвердили Politico два ірландських високопосадовці в уряді та системі правосуддя, передає "Європейська правда".

За словами посадовців, депутат не був заарештований і не був звинувачений, оскільки він не вчинив жодного злочину, будуючи відносини з агентами Кремля, які працюють у величезному посольстві Росії в Дубліні.

У зв'язку з особливостями ірландського законодавства про наклеп, посадовці заявили, що ім'я депутата не повинно бути публічно розголошене.

Реклама:

Коли журналісти запитали прем'єра Гарріса, чи працює в парламенті "кріт" російської розвідки, ірландський прем'єр-міністр сказав, що не може підтвердити цю інформацію, але додав: "Це не повинно бути несподіванкою для жодного з нас".

Гарріс зазначив, що такі зусилля російських розвідників посилилися в Ірландії, як і в інших країнах, після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Тоді Ірландія вислала чотирьох російських дипломатів, звинувачених у вербуванні розвідувальних агентів в ірландських політичних і ділових колах.

Посадовці повідомили Politico, що депутат був завербований у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією.

Сергєй Прокоп'єв, російський шпигун, який нібито завербував депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року. Всі вони були ідентифіковані як члени російської військової розвідки і займалися шпигунством.

Газета Sunday Times повідомила, що після висилки Прокоп'єв продовжував координувати діяльність з ірландським законодавцем через російську агентку, яку періодично відряджали до Дубліна для підтримання романтичного зв'язку з політиком.

На думку Politico, політик є членом переважно лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі з Гаррісом, який підтримує Україну. Посадовці заявили, що поліція наказала депутату припинити контакти, але він не послухався.

Розслідування його поведінки не виявило жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм документи, що становлять державну таємницю.

Газета Sunday Times повідомила, що росіяни завербували депутата, зокрема, для розвитку контактів з незаконними воєнізованими групами в Північній Ірландії.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами: союзник надалі надаватиме нелетальну військову підтримку.

Водночас Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхал Мартін оголосили про новий значний пакет підтримки для України та її сусідів.